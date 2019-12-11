Malkara'da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçe kırsalındaki bir maden ocağından kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesi kırsalındaki bir maden ocağından yaklaşık 220 metrelik kablo çalındı. İhbar üzerine bölgede operasyon düzenleyen ilçe jandarma ekipleri takibe aldığı 2 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.