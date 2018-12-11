Malkara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Malkara'da bir depoya yönelik gerçekleştirdikleri baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Malkara'da piyasaya bandrolsüz sigara ve makaron sürdüğü tespit edilen H.K. adlı şüpheliyi takibe alan polis, şahsa ait depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 17 bin 900 adet dolu makaron, 96 bin adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilogram kıyılmış tütün, 100'er gramlık paketler halinde 116 adet bandrolsüz tütün, bir miktar nargile tütünü ve çok sayıda mükerrer kullanıldığı değerlendirilen TAPDK bandolü ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el koyan polis ekipleri H.K. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı.