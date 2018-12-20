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Malkara'da kar kalkıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.


Malkara Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde buz ve karla kaplı zemin, vatandaşların ve araçların daha iyi ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekiplerinin çalışması sonrası temizlendi.

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