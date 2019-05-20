Malkara'da kömür yüklü tır devrildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şahin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özer yönetimindeki 39 AAH 026 dorse plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırılırken, devrilen tırdaki kömürler tarla kenarına saçıldı.