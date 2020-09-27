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Malkara'da motosiklet dehşeti: Eski AK Parti İlçe Başkanına çarpıp kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir motosikletin çarpıp kaçtığı eski AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin İzer yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir motosikletin çarpıp kaçtığı eski AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin İzer yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde bulunan belediye binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakasız bir motosiklet, yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen eski AK Parti Malkara İlçe Başkanı Hüseyin İzer'e çarptı.


İzer yaralanırken, motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İzer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan plakasız motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.

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