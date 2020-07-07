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Malkara'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde önüne kontrolsüz çıkan araç nedeniyle manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde önüne kontrolsüz çıkan araç nedeniyle manevra yapan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri 19 Mayıs Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Gezek (43) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden kontrolsüz gelen araca çarpmamak için motoru yan yatırdı.


Devrilen motosiklette yaralanan Faruk Gezek, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Malkaralı esnaf Faruk Gezek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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