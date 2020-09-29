İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinden yokuş aşağı seyreden oto film ustası Müslüm Önver (35) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kaza sonrası yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.