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Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (17) yönetimindeki 59 ABU 350 plakalı motosiklet, yokuşta seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıktı.


Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Umut K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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