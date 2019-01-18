Malkara'da öğrenciler israfa dikkat çekti

İsraf konusuna dikkat çekmek ve israfı önlemek için öğretmenleriyle birlikte etkinlikler gerçekleştiren Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ekmek, su, zaman israfı, dünyada açlık ve obezite ve geri dönüşüm hakkında sunumlar hazırladı.

Hazırladıkları sunumları arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler ayrıca Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadisler ile israfa karşı çeşitli afişler hazırlayarak okulda belirlenen yerlere astı.