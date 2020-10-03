İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara'da pat patlara ceza yağdı

Tekirdağ’da Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiğe çıkması yasak olan pat patlara ceza kesti.

Tekirdağ'da Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiğe çıkması yasak olan pat patlara ceza kesti.


Malkara'nın çeşitli noktalarında belirli aralıklara trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trafiğe engel durumu olan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafikten men ediliyor.


Malkara polisi, ilçede çıkardığı sesten dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği ‘pat pat' diye tabir edilen tarım düzeneklerine sıkı denetim başlattı. Daha önce de trafik kazalarına karışan pat patlara ceza kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.