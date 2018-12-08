Malkara'da polis ekiplerine yangın güvenliği eğitimi verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ‘yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi' verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü teknik personellerince “Binaların Yangından Korunması” hakkındaki yönetmelik gereğince, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ‘Yangın Güvenliği Temel Eğitimi' verildi.

Yapılan uygulamalı ve teorik eğitimde, Yanma ve Yangın Bilgisi, Söndürme Teknikleri, Yangından Korunma, Yangın Sınıfları ,Yangın Yerindeki Tehlikeler ve Mevzuat Hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı. Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından personele yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gösterilerek, acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Yapılan eğitimlerde daha güvenli ve daha huzurlu bir yaşam ortamı sağlanması hedeflendiği belirtildi.