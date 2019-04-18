Malkara'da rögar kapakları çalındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde 2 ayrı noktadan demir döküm rögar kapakları çalındı.

Şehitlik Parkı karşısı Çifte Hamam Sokak üzerinde bulunan demir dökümden yapılmış 1 metre genişliğindeki rögar kapağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı öne sürüldü.

Hırsızlığın yaşandığı yerde tuvalet bekçiliği yapan Orhan Atmaca, rögar kapağının çalınmasına tepki gösterdi.

Şaşkınlık içinde olduğunu ifade eden Atmaca, “Burada 19 yıldır tuvalet bekçiliği yapıyorum. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Hayret bir şey yani kala kala rögar kapağına mı kalmışlar?” diye konuştu.

Öte yandan, Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından stadyum yakınlarında bir rögar kapağının daha çalındığı tespit edildi.