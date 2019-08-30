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Malkara'da seyir halindeki aracın motoru alev aldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzerinde seyreden Ramazan Türkoğlu yönetimindeki 59 AT 993 otomobil Hereke Mahallesi yakınlarına geldiğinde motordan dumanlar çıkmaya başladı. Yangını fark edip aracını durduran sürücü, itfaiye ve yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yanan aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

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