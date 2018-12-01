Malkara'da “sıfır atık projesi” masaya yatırıldı

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Tekirdağ Malkara'da yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürü İhsan Yüksel, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ö. Sertan Topkaya, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Murat Kızıltan, Malkara Müftüsü Safi Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Barış, Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan ile mülki idare amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” hakkında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sıfır Atık Projesi

Proje ile ilgili bilgiler veren Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürü İhsan Yüksel, “Sıfır Atık Projesi”nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanımlarının sağlanmasını amaçlayan bir proje olduğunu söyledi.

Projeyle hali hazırda oldukça iyi sonuçlar elde edildiğini belirten İhsan Yüksel, projenin her il ve ilçede daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Hazırladığı sunumla projenin başlangıcından itibaren ilerlenecek aşamaları katılımcılara aktaran Yüksel, Çalışma Ekibi Oluşturma, Planlama Yapma, Tehlikeli Atıklar, Atık Geçici Depolama Alanı Oluşturma gibi konularda bilgiler vererek projenin başlangıcından itibaren Tekirdağ ve Malkara'da toplanan atıklara ilişkin rakamları tablolar ile gösterdi.

Projede toplanan atıklara ilişkin başarı oranının doğru hesaplanması için verilerin kayıt altında tutulmasının büyük önem arz ettiğini belirten Yüksel, geçen yıl Şubat ayından Haziran ayına kadar Malkara'da kamu kurumlarından bu konuda sağlıklı veriler alınamadığını gösterdi ve bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Malkara'da bir Atık Getirme Merkezi olması nedeniyle ilçenin bu konuda avantajlı olduğunu belirten Yüksel, okullarda da öğrencilere yönelik bu konuda hassasiyet kazandırılması gerektiğini söyledi.