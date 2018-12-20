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Malkara'da SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti yönetim kurulu üyeleri belirlendi.


Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda, SYDV Müdürü Selda Köroğlu'nun yönettiği ve mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan seçimde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeliğine 1 yıl süreyle Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur ve Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan seçildi.


Seçimin hayırlı olmasını temenni eden Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, seçilen muhtarları tebrik edip, başarılar diledi.

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