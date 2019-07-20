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Malkara'da 'Taksi' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Türkiye genelinde düzenlenen ‘Taksi Uygulaması’ Malkara ilçesinde de gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Türkiye genelinde düzenlenen ‘Taksi Uygulaması' Malkara ilçesinde de gerçekleştirildi.


Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve trafik ekiplerinin ilçe merkezinde katıldığı uygulamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye yönelenlerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Uygulamanın, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için önem arz ettiği vurgulandı.


Yapılan uygulamada çok sayıda ticari taksi kontrolden geçirildi.

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