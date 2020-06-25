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Malkara'da tırdan akü hırsızlığı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde park halindeki tırın kimliği belirsiz kişilerce 2 adet aküsü çalındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki tırın kimliği belirsiz kişilerce 2 adet aküsü çalındı.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı nakliyeden dönen Turgay Alan, çalıştığı şirkete ait tırı Camiatik Mahallesi'nde bulunan 14 Kasım Spor Salonu önüne park etti. Gece saatlerinde de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki tırdan 2 adet 3 bin lira değerindeki akülerin yerinden sökülerek, çalındığı belirtildi.


Olayın ardından yapılan şikayet üzerine polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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