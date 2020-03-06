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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan ticari taksi şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den Tekirdağ istikametine seyreden Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Eşe, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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