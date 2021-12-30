İhlas Haber Ajansı

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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Malkara’da otomobil, aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.

Tekirdağ Malkara'da otomobil, aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Suat Çetin idaresindeki 34 UD 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin konuşlandığı beton bariyere çarptı.


Büyük hasar gören aracın sürücüsü Çetin yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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