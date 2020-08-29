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Malkara'da traktör devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu genç sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi sonucu genç sürücü yaralandı.


Kaza, Karamurat Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık istikametinden Karamurat'a yokuş aşağı seyreden Abdulkadir Görmüş (18) yönetimindeki römork takılı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı.


Viraja geldiği esnada devrilen traktör duvara çarptı. Yaralanan traktör sürücüsü, kısa sürede olay yerine ulaşan Ballı 112 ambulansıyla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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