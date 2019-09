Malkara'da üreticilere 508 arı kovanı dağıtıldı

Malkara Belediyesi Kademe bahçesinde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu, “Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi” hakkında üreticilere detaylı bilgiler aktardı.

Arı kovanı dağıtımında konuşan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, “Geçtiğimiz dönem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi hep birlikte el ele vererek üreticimize destek olacak projelere imza atmıştık. Bu dönem de bunlara devam ediyoruz. Et kombina tesisimiz yakın bir zamanda çalışma iznini aldı. Bu tesisimiz Malkara'yı Trakya'da tarım ve hayvancılığın başkenti noktasına getirecektir. Bunun müjdesini buradan üreticilerimizle paylaşmak istiyorum. Et kombina tesisimiz yakın bir zamanda çalışmaya başlayacaktır. Geçmiş dönemden başlayan çok amaçlı kapalı pazar yeri inşaatımızın çalışmalarında bir kesinti olmuştu. Geçen hafta itibarıyla onun da inşaatına başladık. İnşallah kısa bir süre sonra Malkaralı hemşehrilerimizi modern bir pazar yeri ile buluşturacağız. Bu sene özellikle mera ıslah çalışmaları kapsamında çalıyla mücadele ve diğer konularda her zaman üreticimize destek ve yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

Arı kovanı dağıtımının 5 yıldır yapıldığını ifade eden Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer ise, kampanyanın gelecek yıllarda da devam edeceğini belirterek, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve programa katılan protokol üyeleri tarafından 121 kişiye 508 adet arı kovanı dağıtıldı.