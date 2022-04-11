İhlas Haber Ajansı

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Malkara'da uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malkara ilçesinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Operasyonların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

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