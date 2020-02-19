İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince takip edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince takip edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Malkara ilçesinde bir işyeri önünde projeli dosya kapsamında takip edilen, bir araçta bulunan şüpheli H.M. ve H.Ç. isimli şahıslardan şeffaf poşet içerisinde 96,1 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 2 fişek halinde daralı 5,6 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.


H.M ve H.Ç isimli şahıslar hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.