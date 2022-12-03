Malkara'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde A.U isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı duyumu alınması üzerine Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve şahsın üzerinde bulunan 11 bin TL para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak sorgulamaya alındı.