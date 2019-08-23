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Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, yasa dışı faaliyetlere geçit vermeyen Malkara jandarma ekibi, D-110 karayolu üzeri Alaybey Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada, 3 Filistinli ve 8 İran uyruklu olmak üzere 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İşlemlerinin ardından 11 göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine sevk edilirken, organizatör şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu.

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