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Malkara'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Bayrak Sokak'ta oturan Kamile Öktem, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Polise ve 112'ye gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Kamile Öktem'in cenazesi Malkara'nın Pirinçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi.

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