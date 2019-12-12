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Malkara'da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolda yaya halinde 5 kaçak göçmen yakaladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolda yaya halinde 5 kaçak göçmen yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde gece yarısı yol kontrolü Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halinde olan şüpheli 5 kişiyi durdurdu. Gözaltına alınan şahısların yabancı uyruklu oldukları ve yolda bir araçtan atıldıkları ortaya çıktı.


4'ü Somalili 1'i Mısırlı 5 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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