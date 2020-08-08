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Malkara'da yılın ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği ürünü 3,61 liradan satıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sezonun ilk ayçiçeği ürünü 3,61 liradan satıldı.


Malkara Ticaret Borsasına yılın ilk ayçiçeği geldi. Ürününü biçen İbrice Mahallesi'nden Baki Meriç isimli üretici ilk ayçiçeği mahsulünü borsaya getirdi.


Gerçekleştirilen ihalede, çiftçi Baki Meriç'in iki ton ayçiçeği ürünü kilosu 3,61 liradan Beşerler Tarım Ürünleri firması tarafından satın alındı.


Üretici Baki Meriç, Malkara Ticaret Borsası yönetimi tarafından mazot çeki ile ödüllendirildi.


Seans sonunda yapılan konuşmalarda, ayçiçeği sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

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