Malkara'da zabıta ekibi maske ve eldiven dağıttı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başı kurulan pazarda esnafa eldiven ve maske dağıttı. Pazarcı esnafı, hijyen şartlara uyulması konusunda uyarıldı. İlçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerini de gezen zabıta ekipleri çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı. Ayrıca daha önce tebligat yapılan esnaf, Malkara Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Hijyen kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.