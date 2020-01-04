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Malkaralı Kıbrıs gazisi ebediyete uğurlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Muhammer Girgin, törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kozyörük Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Muhammer Girgin için cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Tank Albay Erkan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Askeri Erkan, Malkara Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Işık, Gaziler, yakınları ve mahalle halkı katıldı.


Kılınan namazın ardından, Gazi Muhammer Girgin, Kozyörük Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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