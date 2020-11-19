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Mandıra deposundan 300 bin liralık kaşar çalındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir peynir fabrikasının buzhane deposundan 300 bin liralık koyun kaşarı çalındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir peynir fabrikasının buzhane deposundan 300 bin liralık koyun kaşarı çalındı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan bir şüpheliyi gözaltına aldı.


İlçede faaliyet gösteren bir peynir fabrikasına ait buzhane deposundan yaklaşık 300 bin lira değerinde 50 çuval koyun (eski) kaşarları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri tespit etti.



Çalınan kaşarlar İpsala'da satılmış


Malkara - Keşan yolunu kesen Malkara emniyeti, O.A. isimli şüpheliyi kamyonette yakaladı. Yapılan aramada, Malkara'da çalınan firmaya ait kaşarlar bulundu. Yapılan araştırmada, çalınan kaşarların bir bölümünün İpsala pazarında satıldığı öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin deposuna yapılan operasyonda, 10 çuval daha kaşar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden O.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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