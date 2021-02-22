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Manevra treni geçit kapalıyken raylardan geçmek isteyen işçi servisine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde manevra treninin geçit kapalıyken demiryolundan geçmek isteyen servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde manevra treninin geçit kapalıyken demiryolundan geçmek isteyen servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sularında Çerkezköy ilçesindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manevra treninin geçişi öncesi hemzemin geçidin kapatılmasına rağmen bariyerlerin yanından geçmek isteyen Osman K. yönetimindeki 59 S 2034 plakalı servis minibüsüne tren hızla çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada makinist Mehmet Akif Koç yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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