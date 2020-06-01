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Market hırsızından uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Tekirdağ'da bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir markette hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda söz konusu hırsızlığı yapan şüphelinin A.N.G. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarında şüpheli şahısta 14 fişek eroin maddesi, 1 adet suboxone isimli ilaç ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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