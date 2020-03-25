Market ve manavlara paketli satış denetimi

İlçe sınırları içerisinde yer alan market ve manavları tek tek gezen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı genelgesi ile Korona Virüsü tedbirler kapsamında seçmece satışların yasaklanmasının ardından yaş meyve ve sebzelerin poşetlenmiş şekilde satışı hususunda incelemelerde bulundu.

Yapılan denetimlerde yasaya uygun şekilde satış gerçekleştiren işletmelere teşekkür edilirken paketli satış gerçekleştirmeyen işletmelere yaş meyve ve sebzelerin reyon görevlileri tarafından paketlenerek sunulması konusunda tebligat yapıldı.