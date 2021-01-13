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Marketlere akşam baskını: 500 bin liraya kadar cezası var

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kaymakamlık Denetim ekibi, marketlerde akşam denetimi yaparak ürün fiyatlarını kontrol etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamlık Denetim ekibi, marketlerde akşam denetimi yaparak ürün fiyatlarını kontrol etti.



1 zabıta komiseri, 2 zabıta memuru, 1 polis memuru ve 1 bekçiden oluşan 5 kişilik Kaymakamlık Denetim Ekibi, ilçe merkezinde bulunan bazı büyük marketlerin denetimini yaptı. Toplam 5 büyük market işletmesinde 32 farklı yiyecek maddesinin etiket kontrolü gerçekleştirildi. Ürünlerin etiket fiyatlarını kasadaki fiyatlarıyla karşılaştıran ekipler, ayrıca fahiş fiyat uygulayan firmaların öncelikle savunmalarının isteneceğini, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere yönelik 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulama yetkisinin bulunduğunu belirtti.


Denetimlerdeki temel amacın, tüketicileri ve tüketici haklarını korumak olduğuna işaret edildi.

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