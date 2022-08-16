Marketten hırsızlık anları kamerada

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir markette yaşanan hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde büyük bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğukkanlı tavırları ile market içerisinde bir tur atan şüpheli şahıs, daha sonra dolap içerisindeki 300 TL değerinde olan kavurmayı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İhbar üzerine hırsızlık vakasını araştıran güvenlik güçleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek; yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer taraftan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti.