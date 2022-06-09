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Marketten silahla soygun yapan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir marketten silahla soygun gerçekleştiren ve aynı gün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir marketten silahla soygun gerçekleştiren ve aynı gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.


Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir markette market kasiyerini silahla tehdit ederek kasada bulunan 900 TL nakit parayı alarak olay yerinden kaçan N. S. (33) aynı gün Çorlu ilçesinde yakalandı. Şahsın olay anında üzerinde bulunan ve tanınmamak için değiştirdiği kıyafetleri ile olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da polis tarafından ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen N.S. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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