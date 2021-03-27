Marmara büyük baskı altında: Salya tehlikesi 2 aydır geçit vermiyor

Marmara Denizi'nde etkili olan salya nedeniyle balıkçılar denizden 2 aydır balık avlayamıyor. Balıkçıların kendi aralarında ‘Kaykay' diye adlandırdıkları salya nedeniyle Marmara balıkçıları Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde avlanıyor.

Marmara Denizi'ni büyük bir baskı altına alan deniz salyası bu sezon balıkçılığa geçit vermedi. Marmara'da bir süre bekleyen balıkçılar umduklarını bulamayınca rotaları Karadeniz ve Ege Bölgesi'ne çevirirken, av yasağına az bir süre kala Marmara Denizi'nden bu yıl istenilen verim alınamadı. Durumdan yakınan balıkçılar son yıllarda salya diye adlandırılan kirliliğin arttığını ifade etti. Zaman zaman denize ağ atma denemesi yapan balıkçılar, salyaların bütün Marmara Denizi'ni kaplamasından endişe ediyor.

Denizdeki salyayı kontrol etmek amacıyla denize açılan bir balıkçının ağları salya ile dolup taştı. Kıyıya yanaşan balıkçı, salya ile dolup taşan ağlarını temizlemeye çalıştı.

“Sezonumuzun bitmesine yaklaşık 15 gün kaldı”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 aydan beri süren deniz salyası, balıkçı arkadaşlarımızı bu sene biraz sıkıntıya soktu. Bu sebepten dolayı da büyük tekneler, gırgır dediğimiz tekneler Karadeniz'de avcılık yapmaktalar. Balıkçılarımız halen kendileri oradalar. Sezonumuzun bitmesine yaklaşık 15 gün falan kaldı. Halen bu deniz salyası ile mücadele ediyoruz. Deniz salyası, ağ attığımızda ağalarımıza zarar veriyor” dedi.

“Salya şuan Marmara Denizi için çok kötü bir etken”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Şükrü Ozan Dedeler ise “10 yıldan da kısa bir iki seneden beridir daha çok sıklaşmaya başladı. Salya oranı, geçen seneki orana göre bu sene daha fazla artmaya başladı. Balıkçılık, salyadan dolayı Marmara'da çok kesat. Marmara Denizi şuan balıkçılıkta sıfıra sıfır diyebiliriz. Kendi teknem şu an Ege'de Çanakkale mevkisinde avcılık yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız Karadeniz'e gitti. Herkes mecburi bir yerlere dağılıyor. Orada balık tuttuğunuz zaman balıkları mecburi Tekirdağ'a gönderiyoruz. İstanbul'a balık piyasasına fa gönderiyoruz. Nakliye falan derken fiyat artışları etiketlere yansıyor. Salya yapışkan çamur gibi düşünelim. Ağların gözeneklerini tıkıyor. Ağlara ağırlık veriyor ve ağları alamıyorsun. Salya kaptığı zaman ağlarımız yırtılıyor. Salyanın bize çok büyük zararları var. Salya şu an Marmara Denizi için çok kötü bir etken” diye konuştu.