Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde yoğun sis etkili oldu. Havadan görüntülenen Marmara Denizi sisle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ ve ilçelerin kıyılarına demirledi. Tekirdağ'a kıyısı bulunan Marmara Denizi'nin tamamı sisle kaplanırken, gemiler sis bulutunun içerisinde gözden kayboldu. Denizin sisle kaplandığı anlar drone ile havadan da görüntülenirken, sis etkisini sürdürüyor.