İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara Denizi sisle kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde yoğun sis etkili oldu. Havadan görüntülenen Marmara Denizi sisle kaplandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde dün geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ ve ilçelerin kıyılarına demirledi. Tekirdağ'a kıyısı bulunan Marmara Denizi'nin tamamı sisle kaplanırken, gemiler sis bulutunun içerisinde gözden kayboldu. Denizin sisle kaplandığı anlar drone ile havadan da görüntülenirken, sis etkisini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.