Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos sebebiyle Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneleri denize açılamadı. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemilerde önlem amaçlı Tekirdağ açıklarına demirledi.