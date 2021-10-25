Marmara Denizinde 100 metrelik hayalet ağ bulundu

Marmara Denizinin temizlenmesi planı kapsamında hayalet ağların temizlenmesi çerçevesinde Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesi Dallas Paljı Açıklarında gerçekleştirilen dalışta, denizin dibinde yaklaşık olarak 100 metre uzunluğunda terk edilmiş tek parça ağ tespit edilerek denizden çıkarıldı.

Marmara Denizinde oluşan musilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan ve ilgili paydaşlarca imza altına alınan "Marmara Denizi Eylem Planı"nın Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 18 inci eylemi ile Marmara Denizi'ndeki hayalet ağların bir yıl içerisinde temizlenmesi kararı alınması üzerine çalışmalar için düğmeye basıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, projenin birinci etabı olarak Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi dalış ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekipleri ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığının yardımları ile Balıkçı Barınağı - Nato Limanı arasında kalan bölgede tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Marmaraereğlisi İlçesi Dallas plajı açıklarında gerçekleştirilen dalışta, denizin dibinde yaklaşık olarak 100 metre uzunluğunda terk edilmiş tek parça ağ tespit edilerek denizden çıkarıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hayalet ağ olarak adlandırılan, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan uzatma ve misina ağların, uzun yıllar deniz ve iç sularda çözünmediği, pasif olarak avlanmaya devam ettiği biliniyor. Pasif olarak avlanma süresi, ağların yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre değişiyor. Hayalet ağların deniz tabanını kazımakta olduğu, balık ve diğer su ürünlerinin kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olduğu, denizlerdeki canlı popülasyonlarını, mercan resifleri gibi su altı habitatlarını olumsuz etkilediği, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmış oldukları yapılan çalışmalar ile görülmektedir. Denizden çıkarılan söz konusu malzemelerin geri dönüşümü ya da tekrar kullanıma sunulması ile ekonomiye kazandırılması, projenin diğer önemli bir kısmını oluşturmaktadır” denildi.