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Marmara Denizi'nde gün doğumu büyülüyor

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara Denizi’nin kıyıları kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara Denizi'nin kıyıları kartpostallık görüntülere sahne oldu. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gün doğumu izleyenleri adeta büyülüyor.


Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil alanda sabahın ilk ışıklarıyla oluşan görsel şölen ilgi odağı oluyor. Görenlerin hayran kaldığı Marmara Denizi'nin üzerindeki gün doğumu fotoğraf çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor.



Deniz kızıla büründü


Gün doğumunda Süleymanapaşa'nın sahil kesimi kızıla bürünürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı kayıklarının denize açılması ve martılarında deniz yüzeyinde yiyecek aramasıyla birlikte oluşan görsel şölen kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

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