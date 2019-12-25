Marmara Denizi'nde Rus gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Gemi personeli, arıza yapan gemiyi kıyıya çekmeye çalışırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Küspe yüklü gemideki arızanın dümen kısmında çıktığı ifade edildi.

Şarköy Hoşköy Mahalle Muhtarı Emine Açar, yaptığı açıklamada sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışması yaptığını belirtirken mürettebata da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.