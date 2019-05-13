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Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü 24 saat geçmeden normale döndü

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahil şeritlerinde şaşırtan turuncu renk 24 saat geçmeden normale döndü.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahil şeritlerinde şaşırtan turuncu renk 24 saat geçmeden normale döndü.



Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, dün sabah saatlerinde güne daha önce görmedikleri bir manzarayla uyandı. Marmaraereğilisi ilçesi sahil şeridinden Şarköy sahillerine kadar turuncu renge boyandı. Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil kesiminde başlayan turuncu renk vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar denizde oluşan turuncu rengi merak içerisinde izlerken, kimi vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak, denizdeki turuncu rengi fotoğraflamaya çalıştı. Tüm sahil şeridi saran turuncu renk paraşüt tutkunları tarafından da havadan görüntülendi.



Normale döndü


Marmara Denizine kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinden Şarköy ilçesine kadar tüm sahil şeritte meydana gelen turuncu renk 24 saat geçmeden büyük oranda normale döndü.

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