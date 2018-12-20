Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkanlığı Çorlu'nun

Marmara Gazeteciler Federasyonunun dönem başkanlığı, Edirne'de düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısı sonunda oy birliğiyle alınan kararla Çorlu Gazeteciler Derneği'ne verildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı olan ve Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova illerinin yanı sıra Çorlu Gazeteciler Derneğinden oluşan Marmara Gazeteciler Federasyonunun dönem başkanlığı geçtiğimiz 6 aylık süreçte Edirne Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütüldü. Federasyonun dönem başkanlığı, alınan kararla federasyonun tek ilçe derneği olan Çorlu Gazeteciler Derneği'ne verildi.

Yeni görev sonrası duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre, "Öncelikle görevi devraldığımız ve bizleri burada ağırlayan Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Sarılarlı'ya teşekkür ediyorum. Çorlu Gazeteciler Derneği olarak federasyonumuzu oluşturan Marmara Bölgemizdeki illerin dernek ve cemiyet başkanlarına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Görev yapacağımız bu 6 aylık süreçte Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuza bağlı olan Marmara Gazeteciler Federasyonumuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bir ilçe derneği olarak ilimizi ve şehrimizi temsilen bu görevi almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında planlayacağımız bir tarihte federasyonumuza bağlı dernek başkanlarımızı ilçemizde ağırlayacağız" dedi.

Başkan Silistre ayrıca, "Marmara Gazeteciler Federasyonu ve Çorlu Gazeteciler Derneği olarak gazetecilerin mesleki anlamdaki sorunlarına ağırlık vereceğiz. Federasyonumuzu oluşturan çok değerli başkanlarımla sürekli istişare halinde bulunarak etkin bir çalışma ortaya koyacağız. Özellikle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuzun çok değerli başkanı Nuri Kolaylı tarafından toplantımızda ifade edilen her önüne gelenin gazeteci olarak piyasada olmasının mesleğimize vermiş olduğu sıkıntıları dile getirmek ve bölgemizde bu anlamda etkin çalışma ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve diğer dernek başkanları Marmara Gazeteciler Federasyonu dönem başkanlığı görevine getirilen Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre ve yönetim kurulunu tebrik etti. Edirne'de düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısı sonunda Çorlu Gazeteciler Derneği tarafından Çorlu Belediyesi katkıları ile hazırlanan hediye paketleri diğer üye başkanlara takdim edildi.