Marmara'da balıkçılar denetleniyor

Denetimlere Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, TCSG-88 Gemisi Komutanı S.G. Yüzbaşı Burak Akanpınar, Müdürlük su ürünleri kontrol görevlileri ile sahil güvenlik personelleri katıldı.

Yapılan denetimlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonunda bereketli bir sezonun sürdüğü görülmüş, su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ve bunların kullanma usul ve esasları ile sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı.

Denetimlerde gırgır av aracı ile palamut avcılığı yapıldığı ve balıkçıların 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun ve bağlı mevzuatına uyduğu tespit edildi.

Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapılıyor. Yapılan denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bağlı mevzuatı gereği bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlere dron ile havadan destek verildi.