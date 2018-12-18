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Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.


Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Marmara'da öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

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