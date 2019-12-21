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Marmara'da deniz ula??m?na lodos engeli

Marmara Denizi’nde ak?am saatlerinden itibaren etkisini s?rd?ren lodos nedeniyle ?ok say?da gemi Tekirda? k?y?lar?na demirledi.

Marmara Denizi'nde ak?am saatlerinden itibaren etkisini s?rd?ren lodos nedeniyle ?ok say?da gemi Tekirda? k?y?lar?na demirledi.


Marmara Denizi'nde d?n ak?am saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ula??m?nda da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, h?z? zaman zaman 50 kilometreye ula?an f?rt?na nedeniyle yerli ve yabanc? band?ral? ?ok say?da ?ilep ve tanker, rotalar? Tekirda? sahillerine ?evrilerek demirlendi. F?rt?na, bal?k??lar? da olumsuz etkilemeye devam ederken, ?ok say?da bal?k?? teknesi de denize a??lamad?.



?Sert bir lodos etkili olacak?


Tekirda?'?n merkezi il?esi S?leymanpa?a Su ?r?nleri Kooperatifi Ba?kan? ?brahim Pehlivano?lu, Sahil G?venlik Komutanl???nca bal?k??lar?n denize a??lmamas? konusunda uyar?larda bulundu?unu ifade ederek, "Bug?nden ba?layarak Pazartesi g?n?ne kadar sert bir lodos etkili olacak. Bizde b?t?n bal?k?? arkada?lar?m?za uyar?larda bulunduk. Hava normale d?nene kadar arkada?lar?m?z denize ??kmayacak" dedi.

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