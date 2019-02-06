Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.