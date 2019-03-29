Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Poyrazın etkisi ile denizdeki yosunlar sahile vurdu.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın; Cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Ayrıca dalgaların etkisiyle denizde bulunan yosunlar sahile vurdu.